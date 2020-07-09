Ленни Кравиц из-за COVID-19 отменил концерты в Москве и Петербурге

Фото: AP Photo/Eduardo Munoz Alvarez

Американский исполнитель Ленни Кравиц по соображениям безопасности отменил европейский тур. Музыкант должен был выступать в Москве и Петербурге, заявили РИА Новости представители организаторов.

"Это решение артиста. Возврат билетов осуществляется у билетных операторов, где они были приобретены", – говорится в сообщении.

Уточняется, что в столице Кравиц планировал выступать 10 июня, а в Санкт-Петербурге – 8 июня.

По словам организаторов, музыкант с трудом принял данное решение.

"Я надеюсь встретиться с вами, когда это будет по-настоящему безопасно", – подчеркнул Кравиц, его слова привели организаторы.

Ранее говорилось, что россиянам вернут деньги за билеты на отмененные концерты и спектакли. Если мероприятие сдвинули на другой срок, когда предполагаются снятия ограничений, можно воспользоваться ваучером на эту же самую услугу.