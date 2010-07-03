Адвокаты поддержали законопроект о раскрытии данных наркозависимых

Фото: ТАСС/Михаил Почуев

Адвокаты поддержали законопроект Минюста, который позволит раскрывать данные наркозависимых без их согласия. Как отметил юрист Александр Карабанов в эфире ИА "НСН", данная инициатива направлена на то, чтобы гражданско-правовые отношения в обществе были прозрачны.

"Действительно, наркозависимый человек не может обеспечивать все требования безопасности, как социальные, так и материальные. Я считаю, что такие вопросы вполне уместно ставить в анкете на получение кредитов, должностей, либо при совершении социально-правовых сделок", – сказал он.

Также адвокат отметил, что контролирующим органам должны быть доступны сведения обо всех наркозависимых. Он выразил мнение, что диагноз "наркозависимый" говорит о том, что человек серьезно болен, добавив, что люди должны знать о том, с кем они вступают в контакт.

Минюст России разработал законопроект, который ограничивает врачебную тайну для наркозависимых людей. Согласно документу, контролирующие органы будут иметь информацию о лечении и реабилитации наркозависимых людей.

Ранее сообщалось, что в Москве откроется бесплатный реабилитационный центр для наркозависимых при храме Живоначальной Троицы в Кожевниках. В нем люди смогут получить помощь независимо от гражданства, места регистрации и вероисповедования.

Центр будет организован в формате дневного стационара, который предполагает интенсивную – семь дней в неделю – трехмесячную работу в группах и индивидуальное сопровождение в течение года. Пройти лечение в центре смогут как женщины, так и мужчины. Одновременно он сможет принять до 15 человек.

