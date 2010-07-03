Социологи рассказали, что россияне заказывают в ресторанах

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Более половины россиян, оказавшись в ресторане, заказали бы мясо. И только каждый десятый взял бы себе рыбу, свидетельствуют данные опроса, проведенного ВЦИОМ.

Мясо предпочли бы 53% опрошенных, птицу – 17%, а рыбу – 11%. 7% сделали бы выбор в пользу вегетарианских блюд.

При этом 55% участвовавших в голосовании едят рыбу чаще одного раза в месяц, 14% – раз в месяц, 16% – реже одного раза в месяц, 15% – рыбу не едят совсем.

38% из тех, кто не ест рыбу еженедельно или не ест совсем, не любят ее, для 20% качественная рыба слишком дорогая, 11% не нравится рыбный вкус или запах, а 9% не умеют ее готовить.

Опрос проводился 2-4 июля среди 800 россиян в возрасте от 18 до 24 лет методом телефонного интервью.

Опрос заказала Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) в рамках подготовки к III Международному рыбопромышленному форуму.

Ранее Роскачество обнаружило следы антибиотиков в бургерах. Их количество оказалось незначительным и не превышало нормы техрегламента. Это говорит о высоком качестве закупаемого сырья.