Во вторник в Москве ожидаются +24 градуса и грозы

Фото: Портал Москва 24/Игорь Иванко

Дожди с грозами ожидаются в столице во вторник, 10 июля. Дневная температура воздуха составит около 24 градусов тепла. Ночью будет не более 16 градусов выше нуля.

Осадки будут кратковременными, а грозовой фронт затронет отдельные районы города, отмечает Гидрометцентр РФ.

Скорость ветра составит пять-десять метров в секунду, направление – северо-западное. Атмосферное давление приблизится к норме – 746 миллиметров ртутного столба.

Ранее сообщалось, что из-за грозы в столице продлили предупреждение о потенциально опасных метеоусловиях. Погоде присвоен желтый уровень опасности.

Синоптики также предупреждали о возвращении жары в столицу на текущей неделе. Столбики термометров в дневное время вновь будут достигать 30-градусной отметки. Особенно жарко станет к пятнице и в выходные. При этом сохранится вероятность осадков, а иногда и гроз.

В целом погода в июле в столице будет соответствовать климатической норме – это касается и температурных значений и количества осадков.