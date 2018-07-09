Желтый уровень погодной опасности в Москве продлили из-за грозы

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Синоптики продлили желтый уровень погодной опасности в столичном регионе на вторник, 10 июля. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

"Погода потенциально опасна", − сказано в сообщении метеослужбы. Жителей столицы и Подмосковья призвали быть осторожными, так как по-прежнему высока вероятность гроз и усиления ветра.

По прогнозам, 10 июля погода будет облачной с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди и грозы. В Москве днем воздух прогреется до плюс 22−24 градусов, а по области − до плюс 21-26 градусов. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду. В ночные часы столбики термометров в столице покажут плюс 14-16 градусов, в Подмосковье − плюс 11-16 градусов.

Ранее Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области на понедельник, 9 июля, из-за грозы и сильного ветра. При этом, по словам специалистов, ко второй половине недели в регион придет жара: столбики термометров поднимутся до +30 градусов.

По информации Гидромтецентра, в июле погода в столице, в целом, будет соответствовать климатической норме как по своим температурным значениям, так и по количеству осадков.