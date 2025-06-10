В Москве начался прием заявок на детский творческий конкурс "Про мой район"

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В Москве открылся прием заявок на четвертый сезон детского творческого конкурса "Про мой район". Об этом сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

Участники в возрасте от 4 до 17 лет смогут зарегистрироваться и прислать до 31 июля рассказы о родственниках, видео о питомцах, рисунки достопримечательностей и любимых мест, а также сценарии маршрутов по разным районам Москвы.

Оценивать заявки участников будут представители творческих профессий, известные деятели искусства и лидеры креативных индустрий, в том числе главред "Детского радио" Елена Бондаренко, экскурсовод и создатель проекта "Гуляем по Москве" Евгений Степанов и актриса Дарья Сагалова.

Организаторы подготовили несколько номинаций в рамках конкурса.

Номинация "Моя семья" предполагает составление участниками рассказов о родственниках, которые являются для них примером.

В рамках номинации "Мой двор" необходимо направить рисунки, посвященные зданиям, улицам, спортплощадкам или любимым местам в Москве.

Тем, кто планирует направлять заявки на номинацию "Мой район", предложено разработать экскурсию по району с картой маршрута и сделать снимки встречающихся на пути достопримечательностей.

Конкурсанты также могут принять участие в номинации "Мой питомец". Для этого нужно снять видеоролик о домашнем животном.

Специальной номинацией в этом году стала "Сильный, смелый медведь белый", в рамках которой участники должны нарисовать карандашами, акварелью или гуашью белого медведя Терпея из Московского зоопарка. Это животное с 2025 года находится под опекой в рамках программы "Мой район".

В сентябре этого года будут выбраны победители и призеры в четырех возрастных группах: с 4 до 7 лет, с 8 до 11 лет, с 12 до 14 лет и с 15 до 17 лет. Все получат памятные подарки.

Конкурс, который организован в рамках программы "Мой район", впервые состоялся в 2022 году. В 2024-м награды получили 48 лауреатов, а еще 44 участникам были вручены спецпризы за особый взгляд, творческий подход и поддержку защитников Отечества.

Ранее в Москве завершился конкурс детского рисунка "Наследие моего района". Победители показали усадьбу Измайлово, ландшафтный парк "Южное Бутово", городской вокзал Очаково, сквер по Олонецкому проезду, Даниловский рынок и другие объекты.

В этом году участники прислали свыше 4,5 тысячи работ, посвященных любимым паркам, набережным, улицам и столичным зданиям. Лауреатами стали больше 150 ребят. Работы победителей городского этапа можно будет увидеть на уличной выставке на Никитском бульваре, а окружного – в парке "Северное Тушино".

