Итоги конкурса детского рисунка "Наследие моего района" подведены в Москве

Фото: пресс-служба департамента культурного наследия города Москвы

Конкурс детского рисунка "Наследие моего района" завершился в Москве. Победители показали усадьбу Измайлово, ландшафтный парк "Южное Бутово", городской вокзал Очаково, сквер по Олонецкому проезду, Даниловский рынок и другие объекты, сообщила пресс-служба столичного департамента культурного наследия.

"В этом году участники прислали свыше 4,5 тысячи работ, посвященных любимым паркам, набережным, улицам и столичным зданиям. Лауреатами стали больше 150 ребят", – отметила заммэра Наталья Сергунина.

Жюри, в число которого вошли художники, педагоги, архитекторы, краеведы и деятели культуры, выбрало лучших участников в восьми номинациях, часть из которых была посвящена 185-летию со дня рождения Петра Чайковского и 90-летию московского метро. Кроме того, понравившиеся работы назвали и по итогам голосования, проведенного в рамках проекта "Активный гражданин".

Конкурс проходил в возрастных категориях от 7 до 11 и от 12 до 15 лет. В его рамках были представлены направления "Любители" и "Профессионалы". Работы победителей городского этапа можно будет увидеть на уличной выставке на Никитском бульваре, а окружного – в парке "Северное Тушино".

Ранее департамент информационных технологий Москвы назвал победителя и призеров конкурса детского рисунка "Создай новую карту москвича". Гран-при завоевала 10-летняя Ирина Михайлова, изобразившая конька-горбунка на фоне ночного города. Именно эта работа станет основой дизайна для новой лимитированной карты москвича. Голосование проходило в сервисах проекта "Активный гражданин".