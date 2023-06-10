Москвичей предостерегли от лжекоммунальщиков в длинные выходные

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В длинные выходные необходимо остерегаться мошенников, которые могут прийти в квартиры под видом сотрудников коммунальных служб. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"Лжекоммунальщики могут предлагать услуги по замене счетчиков, проверке газовых плит, пытаться продать дорогостоящее оборудование, которое может представлять опасность при эксплуатации. Во время праздников не планируется проведение поквартирных обходов и проверок", – говорится в сообщении.

Жителей заверили, что сотрудники коммунальных служб никогда не посещают дома без предварительного предупреждения. Исключение может быть лишь при аварийной ситуации.

Вся информация о проверках размещается на стенде в подъезде и на сайтах ответственных инженерных компаний.

Ранее сообщалось, что в Москве активизировались мошенники, жертвами которых чаще всего становятся пенсионеры. По словам уполномоченного по правам человека в столице Татьяны Потяевой, их обманывают по схеме с установкой приборов ЖКХ.