06:15Общество
Жителям Москвы рассказали о погоде 10 июня
Фото: Агентство ''Москва''/Сергей Киселев
В субботу, 10 июня, в столице ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Об этом сообщает Гидрометцентр России.
Температура воздуха днем в Москве будет в пределах от 16 до 18 градусов, по области – от 15 до 20 градусов.
Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду, местами ожидаются порывы до 15 метров в секунду. Атмосферное давление составит 754 миллиметра ртутного столба.
Ночью температура в столице может опуститься до 5 градусов, а в Подмосковье – до 2 градусов.
Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов предупреждал, что в выходные, 10 и 11 июня, в Москве ожидается понижение температуры.
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, в свою очередь, рассказал, что на следующей неделе жителей столицы ждет потепление до 27 градусов.
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