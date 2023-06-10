Жителям Москвы рассказали о погоде 10 июня

Фото: Агентство ''Москва''/Сергей Киселев

В субботу, 10 июня, в столице ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в Москве будет в пределах от 16 до 18 градусов, по области – от 15 до 20 градусов.

Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду, местами ожидаются порывы до 15 метров в секунду. Атмосферное давление составит 754 миллиметра ртутного столба.

Ночью температура в столице может опуститься до 5 градусов, а в Подмосковье – до 2 градусов.

Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов предупреждал, что в выходные, 10 и 11 июня, в Москве ожидается понижение температуры.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, в свою очередь, рассказал, что на следующей неделе жителей столицы ждет потепление до 27 градусов.

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