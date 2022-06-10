Стюардесса рассказала о простом способе разгладить вещи в отпуске без утюга

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Стюардесса Нассим Хулс объяснила, как разгладить вещи в условиях путешествия. Об этом она рассказала изданию Express.

По словам бортпроводницы, следует повесить мятую вещь на вешалке в ванной комнате, после чего принять горячий душ. Хулс пояснила, что складки на одежде разгладятся за счет пара.

Стюардесса добавила, что вещи перестанут быть мятыми спустя примерно 10–20 минут.

Ранее в июне стало известно, что испанская сеть Inditex, которой принадлежат бренды магазинов одежды Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius и Oysho, может заработать в РФ в течение лета.