В Роспотребнадзоре рассказали, почему не следует хранить хлеб в полиэтилене

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Хранить хлеб в упаковке из полиэтиленовых материалов не рекомендуется, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Специалисты объяснили, что такие меры необходимы для профилактики картофельной болезни хлеба. Она вызывается спорами картофельной и сенной палочки, которые не являются патогенными для человека. Это значит, что до развития симптомов порчи употребление такой выпечки не опасно для здоровья, но специалисты не советуют рисковать.

Кроме того, в Роспотребнадзоре подчеркнули, что хлеб с картофельной болезнью нельзя давать животным и делать из него сухари, поскольку могут появиться аллергические реакции или кишечные расстройства. Наиболее благоприятным временем для развития картофельной болезни в хлебе является лето, отметили эксперты.

"Заболеванию картофельной болезнью наиболее подвержена хлебобулочная продукция из муки высших сортов. Включайте в рацион питания в жаркий период года хлеб из муки грубого помола, <...>, сухарные и бараночные изделия", – говорится в сообщении.

Также быстрому росту палочки способствует совместное хранение белых и черных сортов хлеба. Кроме того, рекомендуется регулярно обрабатывать хлебницу, разделочные доски и ножи трехпроцентным раствором уксуса.

Ранее заместитель руководителя Роскачества, эксперт по защите прав потребителей Александр Борисов рассказал, что стоит с осторожностью относиться к покупкам из вторых рук. По его словам, это особенно актуально в случае с продуктами и бытовой техникой.