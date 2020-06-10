Минстрой рассматривает вопрос временной заморозки тарифов ЖКХ

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Минстрой РФ рассматривает возможность временной заморозки тарифов ЖКХ, ежегодная индексация которых должна произойти 1 июля, сообщил глава ведомства Владимир Якушев.

По его словам, такая мера предлагалась к включению в нацплан восстановления российской экономики.

Мораторий на рост тарифов ЖКХ и естественных монополий предлагается ввести до 2021 года. При этом, по словам Якушева, Минстрой обеспокоен увеличением затрат управляющих домами компаний, например из-за дезинфекции подъездов во время COVID-19.

"Это, конечно, дополнительно ложится в тарифы, и нам нужно находить решения, как эту ситуацию решить и как из нее выходить", – отметил министр.

Ранее в Совете Федерации призвали не повышать тарифы на газ и электроэнергию в текущем году из-за пандемии коронавируса. Предложение поддержали в Госдуме.

Член комитета Совфеда по социальной политике Сергей Леонов отмечает, что многие потеряли работу, а сохранение цен на текущем уровне поможет гражданам и несильно отразится на прибыли энергетических монополий.

С аналогичным предложением в апреле выступила Федеральная антимонопольная служба. При этом замруководителя ведомства Виталий Королев называл заморозку цен на электроэнергию крайней мерой.