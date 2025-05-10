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10 мая, 08:23

Общество

До 11 градусов тепла и небольшой дождь ожидаются в Москве 10 мая

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмичёнок

Облачность с прояснениями и небольшой дождь ожидаются в Москве в субботу, 10 мая. Об этом этом сообщил Гидрометцентр России.

Днем температура в Москве составит плюс 9 – плюс 11 градусов. Ночью в городе похолодает до плюс 2 градусов.

В Подмосковье же днем температура будет в пределах плюс 8 – плюс 13 градусов. При этом в ночь на воскресенье, 11 мая, температурные показатели могут опуститься до 0 градусов.

Прохладная погода в Москве может продлиться до 12 мая. Температура воздуха будет примерно 11–13 градусов. Однако в середине мая ожидается потепление – 15–17 мая воздух прогреется до 16–17 градусов.

При этом ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова отметила, что всплеска тепла, как это было в апреле, не будет. По ее словам, природа будет медленно возвращаться к норме.

В Москве снова ожидается похолодание

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