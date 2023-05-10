США и Великобритания стали в разы чаще выдавать "визы талантов" россиянам

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По итогам прошлого года США нарастили выдачу виз талантливым россиянам в два раза, а Великобритания – в пять раз. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные американского Госдепа и британского МВД.

Так, в 2022 году американские визы типа О-1 получили 445 россиян, в 2021 году этот показатель составлял 247. Что касается схожих британских виз Global Talent Visa, то в прошлом году их получили 397 граждан РФ, тогда как за год до этого такие визы выдали только 72 россиянам.

Рост спроса россиян на "визы талантов" подтверждают в сервисе Pressfeed и агентстве релокации Relocode. В первом заметили, что запросы на создание публикаций о получении соответствующих виз с февраля прошлого года увеличились в 15 раз, а во втором зафиксировали появление на рынке PR услуги по созданию портфолио, необходимого для виз О-1 и Global Talent Visa. Стоимость такого портфолио в среднем составляет 150–200 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что в РФ вырос спрос на шенгенские визы. Так, в апреле этого года на страны Шенгенского соглашения пришлось 30–40% оформляемых россиянами виз, год назад этот показатель не превышал 20%, а до начала СВО достигал 80%.



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