Посольство Хорватии в Москве приостановит прием документов на туристические визы

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Посольство Хорватии в Москве намерено приостановить прием документов на туристические визы с 1 мая. Соответствующее предупреждение появилось на портале VFS Global.

В сообщении не уточняется, в чем заключаются причины такого решения. Информация о сроках приостановки также отсутствует.

"Информируем вас о том, что с 1 мая 2023 года до дальнейших распоряжений посольство Хорватии в Москве приостанавливает прием заявлений по цели поездки ''Туризм", – отмечается в публикации.

Ранее миграционная служба Аргентины начала массово отказывать гражданам РФ в продлении туристического пребывания. По словам заведующего консульским отделом российского посольства в республике Георгия Полина, россиянам также отказывают в оформлении видов на жительство и предписывают покинуть страну.

Специалисты обосновывают свои отказы положением российско-аргентинского соглашения о безвизовых поездках, по которому обладатели обыкновенных загранпаспортов РФ могут пребывать на территории Аргентины без визы не более 90 дней в течение каждого периода в 180 дней.



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