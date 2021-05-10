Сотни москвичей 9 мая оставили надписи на "Стене Победы" от команды доктора Румянцева

Фото: Ольга Макарова
Сотни москвичей оставили благодарственные надписи ветеранам Великой Отечественной войны на пятиметровой "Стене Победы", установленной волонтерами доктора Александра Румянцева в Воронцовском парке 9 мая.
"К сожалению, в этом году из-за санитарно-эпидемиологических ограничений мы не смогли встретиться и вместе пройти "Бессмертным полком" по улицам Москвы с портретами родных, подаривших нам Победу. Для того, чтобы в это непростое время объединиться и выразить свое уважение и благодарность родным ветеранам, вместе с моей командой мы развернули в Воронцовском парке "Стену Победы", – отметил главный детский онколог-гематолог, академик РАН, основатель Центра имени Рогачева Александр Румянцев.
На конструкции, оформленной под знаменитую стену поверженного Советским Союзом Рейхстага, появились надписи: "Спасибо за мирное небо", "Помним, гордимся", "Да здравствует Победа, будь проклята война", "Слава героям – победителям фашизма". Прохожие могли написать свое обращение ветеранам в течение всего праздничного дня.
Акция отсылает к событиям апреля – мая 1945 года, когда советская армия взяла Рейхстаг – последний символ нацисткой Германии. Тогда советские солдаты расписали его стены. Они оставляли автографы, обращения к землякам, однополчанам, писали названия родных городов, деревень и даже количество пройденных до Берлина километров. Стены Рейхстага стали символом победы советского народа в Великой Отечественной войне.
Ранее в Воронцовском парке Москвы появилась "Стена Победы". На ней горожане могут написать слова благодарности ветеранам Великой Отечественной войны.
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