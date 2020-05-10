Онищенко рассказал о хорошем признаке в ситуации с COVID-19

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Бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил, что в ситуации с эпидемией COVID-19 в России наметился "хороший признак".

В эфире ИА "НСН" первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке указал на снижение коэффициента распространения коронавируса.

"Снижение коэффициента заболеваемости – хороший признак, что мы идем к началу работы по санации очагов и их закрытию", – сказал депутат.

При этом Онищенко призвал воздержаться от "излишнего оптимизма" и продолжать работать над противодействием распространению инфекции.

Депутат также призвал призвал россиян к дисциплине, приведя в качестве примера Швецию, которая не вводила ограничительные меры в период пандемии.

По его словам, благодаря ответственному отношению населения Швеция ввела всего две меры ограничения – постоянное мытье рук и социальную дистанцию.

В Роспотребнадзоре предложили пути выхода из самоизоляции

До этого парламентарий заявил, что коронавирус начал "выдыхаться", потому что во всех странах, где были сильные вспышки, его распространение уже взяли под контроль.

Роспотребнадзор ранее предложил снимать ограничения, введенные из-за коронавируса, в три этапа.

На первом этапе можно будет гулять с детьми и заниматься спортом на открытом воздухе. Затем предусмотрено возобновление работы объектов сферы торговли и услуг.

На третьем этапе начнут работать парки и скверы при условии соблюдения дистанции. После этого откроются гостиницы и предприятия общепита.

По последним данным, в РФ зафиксировано 198 676 случаев коронавируса. За весь период установлено 1 827 летальных исходов, из больниц были выписаны 31 916 пациентов.