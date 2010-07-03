Роспотребнадзор призвал отказаться от мяса и алкоголя в жару

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Роспотребнадзор на сайте рассказал, как избежать перегрева в жару. Ведомство рекомендовало надевать легкую одежду, есть больше фруктов и соблюдать питьевой режим.

Также россиянам посоветовали ограничить пребывание на улице в период максимально высокой температуры воздуха и снизить физические нагрузки до минимума.

При нахождении в помещении необходимо обеспечить их проветривание, а на улицу выходить в одежде из натуральных тканей светлой расцветки без ворота.

Также необходимо пользоваться головным убором, солнцезащитными очками и зонтиками. Помимо прочего, Роспотребнадзор попросил отказаться от жирной пищи и мяса.

В целях профилактики обезвоживания организма употреблять большое количество жидкости, избегая употребления жидкостей с газами и сахаром.

Кроме того, служба напомнила о том, что поездки на личном и общественном транспорте лучше планировать в утреннее или вечернее время, когда жара спадает.

Ранее Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору фруктов и овощей. Так, при покупке нужно обращать внимание на внешний вид, запах, цвет и консистенцию продукта.