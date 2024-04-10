Врач Кулешов рассказал об опасности пониженного давления

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Гипотония, или пониженное давление, может быть признаком внутреннего кровотечения или появиться из-за неправильного приема лекарств, сообщает "Доктор 24" со ссылкой на врача общей практики Романа Кулешова.

По его словам, норма артериального давления составляет 120 на 80. Показатели 100 на 60 могут говорить о внутреннем кровотечении. Врач уточнил, что чаще оно возникает в желудочно-кишечном тракте. Также кровотечение наблюдается во время гинекологической потери крови, вследствие чего женщины могут спутать его с менструацией.

"Дело в том, что кровотечение обычно незначительное, поэтому, как правило, человек его не замечает. Желудочно-кишечные кровоизлияния возникают из-за язвенных колитов в верхних и нижних отделах тракта. Также потеря крови происходит при миоме матки или эндометриозе", – пояснил Кулешов.

Эксперт добавил, что постоянный прием лекарств для понижения давления при неправильной дозировке или ее самостоятельной коррекции может вызвать гипотонию. Кроме того, подобный эффект оказывают мочегонные средства и препараты для снижения пульса, резюмировал врач.

До этого кардиолог Ольга Бокерия назвала три основные причины снижения давления. По ее словам, резкое падение артериального давления может произойти из-за длительного стояния, смены положения тела, а также после еды. Кардиолог напомнила, что если давление упало до очень низких показателей, резко ухудшилось состояние, то необходимо вызвать скорую помощь.