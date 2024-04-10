Биолог Лялина рассказала, как выбрать правильный йогурт

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Исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина рекомендовала при выборе йогурта обращать внимание на этикетку, сообщает Life.ru.

"Отдавайте предпочтение йогуртам без сахара и вкусовых добавок, или термофильным. Термофильные йогурты содержат активные культуры бактерий, такие как Lactobacillus bulgaricus и Streptococcus thermophilus, которые обладают несколькими полезными свойствами", – отметила эксперт.

Указанные бактерии, по словам Лялиной, улучшают пищеварение, богаты питательными веществами, полезны для иммунной системы.

Самым полезным является йогурт домашнего приготовления. Однако если человек предпочитает сладкие йогурты, то можно добавить мед или фруктовый сироп. Полезными добавками также станут фрукты, ягоды и травы.

Ранее диетолог Елена Соломатина рассказала, что кефир позволяет поддерживать иммунитет. Напиток помогает снизить количество заболеваний и способствует повышению активности. Его полезные бактерии борются с различными патогенами.

