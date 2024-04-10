Начался прием заявок на конкурс "Специалист по работе с молодежью"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/пресс-служба Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

В столице открылся прием заявок на конкурс "Московские мастера" в номинации "Специалист по работе с молодежью". Об этом сообщила председатель комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова.

"Номинация "Специалист по работе с молодежью" позволяет выделить наиболее перспективные кадры и поощрить за их неоценимый вклад в развитие города", – цитируют ее на портале мэра и правительства столицы.

Ключевая тема конкурса в 2024 году – "Москва – молодежная столица России". Он пройдет в четыре этапа: заявочного, презентационного, полуфинального и финального.

Подать заявку на участие можно до 3 мая на портале "Молодежь Москвы". Попробовать свои силы могут специалисты в области молодежной политики старше 18 лет и с опытом работы от шести месяцев.

В 2023 году в конкурсе приняли участие 254 человека. Победу одержали три лучших специалиста.

Ранее Сергей Собянин пригласил московских школьников на фестиваль колледжей. Он проходит в Москве до 14 апреля. На тематических мероприятиях школьники узнают о профессиях будущего и смогут выбрать колледжи для поступления.

