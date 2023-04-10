Врач рассказал, в какое время года лучше всего лечить варикоз

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Прохладное время года лучше всего подходит для того, чтобы начать лечить варикоз. Об этом сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на сосудистого хирурга-флеболога Хачатура Кургиняна.

По его словам, классический метод лечения не следует применять в жаркую погоду, поскольку есть риск нагноения ран после операции.

"Весной часто наблюдается перепад температуры и атмосферного давления. Это может вызвать обострение варикоза. А летом вены расширяются, скорость кровотока уменьшается, увеличивается вязкость крови. Из-за этого возрастает риск тромбоза", – предупредил он.

Как отметил специалист, есть и современные способы лечения, например, с помощью лазера. Этот метод отличается отсутствием ран и коротким сроком ношения компрессионных чулок.

Однако Кургинян все же рекомендует заниматься решением проблемы весной, поскольку в это время года реабилитация будет проходить легче.

"Боли и судороги пройдут уже в день операции, а к лету никаких синяков не останется. Кроме того, после операции нужно носить компрессионный трикотаж. В прохладную погоду делать это проще", – объяснил он.

Флеболог отметил, что летом все активно выезжают на природу, дачу и пляжи, и страдающие от варикозного расширения вен рискуют в результате повышения физической нагрузки заработать тромбофлебит или открытые трофические язвы. В теплое время также чаще случаются кровотечения из вен.

Кургинян призвал не медлить с лечением варикоза. По его словам, лечение будет зависеть от стадии заболевания, возраста и состояния пациента. Врач должен будет провести полное обследование. Пациенту назначат ультразвуковое исследование вен с цветным доплером.

Эксперт рассказал, что раньше был только один вариант лечения – удаление вен. Кургинян отметил, что это была травматичная процедура под общим наркозом или с применением спинальной анестезии. Затем пациент должен был находиться некоторое время в больнице под наблюдением врачей. Долгий период реабилитации осложнялся болями и появлением рубцов.

В настоящее время госпитализация не является обязательным условием. Процедуры отличаются щадящим подходом и проводятся амбулаторно с применением местной анестезии. Кургинян обратил внимание, что после операции пациент в состоянии сам уйти домой. Врачи советуют отказаться от физических нагрузок на пару недель. Затем пациент возвращается к нормальной жизни без болевых ощущений.

Уточняется, что варикоз чаще встречается у женщин, которые имеют наследственную предрасположенность и проводят много времени на ногах. Также к расширению вен может приводить курение.

Профилактическими мерами являются легкие прогулки и отдых лежа на спине, приподняв и поместив ноги на подушки, чтобы ступни находились выше положения сердца.

Ранее врач-флеболог, сосудистый хирург, кандидат медицинских наук Анна Никитина рассказала, что при варикозе нежелательно загорать и посещать солярий, так как под воздействием ультрафиолетовых лучей течение болезни может осложниться.

По ее словам, загар плохо влияет на эластичность стенок сосудов, которая и так снижена даже на начальных стадиях болезни. Поэтому тем, у кого есть варикозное расширение или хроническая венозная недостаточность, флеболог посоветовала реже бывать под прямыми солнечными лучами и не посещать студии загара.



"Доктор 24": Мифы о варикозе

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