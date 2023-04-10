Эксперт объяснил, почему нельзя отказываться от хлеба

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Хлеб является источником растительного белка и углеводов, поэтому в обеспечении здоровья он занял лидирующие позиции. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на академика РАН, научного руководителя ФИЦ питания и биотехнологии Виктора Тутельяна.

По его словам, в хлебе присутствуют витамины группы В, марганец и магний, которые защищают нервную систему от стресса .

"Например, 100 граммов цельнозернового хлеба содержит почти половину дневной нормы витамина B1. Если витамина не хватает, человек становится раздражительным, быстрее устает, у него возникает мышечная слабость", – объяснил эксперт.

Ученый подчеркнул, что хлеб также является источником пищевых волокон и клетчатки. Данный продукт улучшает структуру питания и обеспечивает организм микронутриентами, указал он.

Тутельян назвал полезным хлеб грубого помола, серый, черный и ржаной. В заключении он посоветовал ограничить употребление выпечки, булочек и пирожков.

Ранее врач-диетолог Юлия Чехонина рассказала, что в изделиях из муки высшего сорта нет полезных веществ, они способствуют набору веса и повышают холестерин. По словам специалиста, из муки высшего сорта, как правило, готовят сдобную выпечку и десерты. Ее нельзя назвать полезной из-за высокой степени очистки, объяснила она.

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