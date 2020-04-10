Опасный ингредиент. Можно ли заразиться COVID-19 через продукты

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Доктор медицинских наук, главный научный сотрудник Научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев поддержал мнение своих коллег из США о невозможности заразиться вирусом через продукты. Он заявил, что коронавирус может существовать только в клетках живых организмов.

Зуев считает невозможным само попадание вируса в продукты, так как им необходимы клетки живых организмов для размножения.

"Абсурд, что вирус может жить внутри продуктов, он живет внутри клеток. Клеток живых организмов. Он в сами продукты никак попасть не может", – заявил эксперт.

Однако специалист уточнил, что вирус может находиться, например, на поверхности столовых приборов и во время приема пищи может попасть в организм.

"Если мы едим ложкой, то какие-то остатки могут находиться на ней. Это пневмотропный вирус, то есть поражающий дыхательные системы. Что связано с дыханием, то связано с ротовой и носовой полостью", – считает Зуев.

Ранее ученый из Университета Огайо Санджа Илич опроверг слухи о том, что коронавирусной инфекцией можно заразиться через еду. По его словам, в США, где более 400 тысяч инфицированных, нет ни одного подобного случая.

Доктор медицинских наук, профессор по специальности "гигиена" Надежда Симонова рассказала, как обрабатывать продукты и кухонное пространство дома, чтобы избежать распространения вируса. Специалист считает необходимым в условиях эпидемиологической ситуации соблюдать некоторые правила по подготовке продуктов.