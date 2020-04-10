Опасный ингредиент. Можно ли заразиться COVID-19 через продукты

10:12
Фото: depositphotos/diplomedia
Доктор медицинских наук, главный научный сотрудник Научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев поддержал мнение своих коллег из США о невозможности заразиться вирусом через продукты. Он заявил, что коронавирус может существовать только в клетках живых организмов.
Зуев считает невозможным само попадание вируса в продукты, так как им необходимы клетки живых организмов для размножения.
"Абсурд, что вирус может жить внутри продуктов, он живет внутри клеток. Клеток живых организмов. Он в сами продукты никак попасть не может", – заявил эксперт.
Однако специалист уточнил, что вирус может находиться, например, на поверхности столовых приборов и во время приема пищи может попасть в организм.
"Если мы едим ложкой, то какие-то остатки могут находиться на ней. Это пневмотропный вирус, то есть поражающий дыхательные системы. Что связано с дыханием, то связано с ротовой и носовой полостью", – считает Зуев.
Ранее ученый из Университета Огайо Санджа Илич опроверг слухи о том, что коронавирусной инфекцией можно заразиться через еду. По его словам, в США, где более 400 тысяч инфицированных, нет ни одного подобного случая.
Доктор медицинских наук, профессор по специальности "гигиена" Надежда Симонова рассказала, как обрабатывать продукты и кухонное пространство дома, чтобы избежать распространения вируса. Специалист считает необходимым в условиях эпидемиологической ситуации соблюдать некоторые правила по подготовке продуктов.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: