Синоптики опровергли сообщения о грозе в среду

В среду, 10 апреля, в столице не будет грозы. Дождевые облака могут вырасти над городом только до высоты 6–8 километров, а этого не достаточно для того, чтобы была гроза, говорится в сообщении центра погоды "Фобос".
По словам синоптиков, в среду холодный фронт в центре страны будет недостаточно активен, чтобы спровоцировать грозу.
"Дело в том, что контрасты температур в его зоне сравнительно небольшие. И значит кучево-дождевые облака могут вырасти лишь до высоты 6–8 километров. А этого недостаточно, чтобы накопить необходимый электрический потенциал, формирующий молниевые разряды", – сообщает центр погоды.
10 апреля, в столице и Подмосковье ожидаются дожди и облачная погода. Максимальная температура в Москве не поднимется выше 11–13 градусов тепла, по области до плюс 13 градусов.
Ветер будет дуть юго-западного направления со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба.
Ранее сообщалось, что Москву будет пересекать холодный фронт циклона, идущий с Ленинградской области. Из-за этого в столице возможна гроза.
По прогнозам синоптиков, уже в четверг, 11 апреля, в Москву придет холодный атмосферный фронт.
"Утро": дождливая погода ожидается в столичном регионе 10 апреля
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