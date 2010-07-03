Синоптики опровергли сообщения о грозе в среду

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В среду, 10 апреля, в столице не будет грозы. Дождевые облака могут вырасти над городом только до высоты 6–8 километров, а этого не достаточно для того, чтобы была гроза, говорится в сообщении центра погоды "Фобос".

По словам синоптиков, в среду холодный фронт в центре страны будет недостаточно активен, чтобы спровоцировать грозу.

"Дело в том, что контрасты температур в его зоне сравнительно небольшие. И значит кучево-дождевые облака могут вырасти лишь до высоты 6–8 километров. А этого недостаточно, чтобы накопить необходимый электрический потенциал, формирующий молниевые разряды", – сообщает центр погоды.

10 апреля, в столице и Подмосковье ожидаются дожди и облачная погода. Максимальная температура в Москве не поднимется выше 11–13 градусов тепла, по области до плюс 13 градусов.

Ветер будет дуть юго-западного направления со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба.

Ранее сообщалось, что Москву будет пересекать холодный фронт циклона, идущий с Ленинградской области. Из-за этого в столице возможна гроза.

По прогнозам синоптиков, уже в четверг, 11 апреля, в Москву придет холодный атмосферный фронт.