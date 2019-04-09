В среду в Москве будет гроза

Фото: портал мэра и правительства Москвы/ Лидия Широнина

В среду, 10 апреля, Москву будет пересекать холодный фронт циклона, идущий с Ленинградской области. Из-за этого в столице возможна гроза, передают синоптики портала "Метеоновости".

Метеорологи пояснили, что в столичном регионе грозы могут происходить круглый год, даже зимой. Весной они, как правило, сопровождаются дождями и сильным ветром. В прошлом году первая весенняя гроза произошла в Москве 17 апреля. В этом году первая гроза уже была 24 марта, в Зеленограде.

"Вероятность развития грозовой деятельности есть и завтра, 10 апреля, когда холодный фронт циклона с Ленинградской области будет пересекать столичный регион", – сообщили специалисты.

Такая же ситуация наблюдалась в Москве в 1954 году, тогда 10 апреля тоже была гроза.

