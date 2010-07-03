Облачная погода и дожди ожидаются в Москве в среду

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

В среду, 10 апреля, в столице и Подмосковье ожидаются дожди и облачная погода. Воздух прогреется до 13 градусов, говорится на портале "Метеоновости".

"Середина недели для столицы и области окажется облачной. Близость холодного атмосферного фронта с волнами обеспечит регион дождями. Максимальная температура в Москве не поднимется выше 11–13 градусов тепла, по области до плюс 13 градусов", – говорится в сообщении.

Ветер будет дуть юго-западного направления со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба.

По прогнозам синоптиков, уже в четверг, 11 апреля, в Москву придет холодный атмосферный фронт.

В четверг-пятницу температура понизится до климатической нормы, резких похолоданий не будет. По ночам в городе тоже будет тепло, в пределах 5 градусов.

Ранее сообщалось, что вторник, 9 апреля, стал самым теплым днем в Москве с начала года. На станции ВДНХ в 13:00 температура воздуха достигала 15,3 градуса.