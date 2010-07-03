В Москве зафиксирован самый теплый день с начала года

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Вторник, 9 апреля, стал самым теплым днем в Москве с начала года. На станции ВДНХ в 13:00 температура воздуха достигала 15,3 градуса, сообщает портал "Метеоновости".

До этого самая высокая температура воздуха на ВДНХ фиксировалась 31 марта – 14,7 градуса.

В Подмосковье температура во вторник повысилась до +18 градусов. Такие температурные значения стали возможны благодаря адвекции теплого воздуха в теплом секторе циклона и весеннему солнцу.

По прогнозам синоптиков, в среду Москву будет пересекать холодный фронт циклона, идущий из Ленинградской области. Из-за этого в столице возможна гроза.

Кроме того, из-за сильного ветра на среду объявлен желтый уровень погодной опасности. Это означает, что погода потенциально опасна.