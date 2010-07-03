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12:39

Синоптики предупредили жителей столичного региона о сильном ветре в среду

общество погода

12:39

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Фото: depositphotos/Chalabala

Желтый уровень погодной опасности объявлен в столичном регионе на среду, 10 апреля. Местами порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду, сообщает Гидрометцентр России.

Такой уровень означает, что погода потенциально опасна.

В среду будет облачно с прояснениями, ожидается дождь. Температура воздуха в Москве составит +11... +13 градусов, по области – от +10 до +15 градусов.

По прогнозам синоптиков, вторник, 9 апреля, станет самым теплым днем в столице с начала весны. В городе ожидается +14... +16 градусов, в Московской области температура воздуха составит от +13 до +18.

Теплая и дождливая погода установится в столице 9 апреля

общество погода

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