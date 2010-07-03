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09:05

Вторник станет самым теплым днем с начала весны в столице

общество погода

09:05

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Вторник, 9 апреля, станет самым теплым днем в столице с начала весны, сообщает центр погоды "Фобос".

"Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится теплым сектором атлантического циклона, из-за чего небо будет хмуриться, переходя в дождевое состояние, зато температурный фон существенно повысится и окажется самым теплым в текущем сезоне", – говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков, в столице ожидается облачная погода, пройдут кратковременные дожди. Днем в городе ожидается +14... +16 градусов, в Московской области температура воздуха составит от +13 до +18.

Ветер подует южный со скоростью 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление составит 743 миллиметров ртутного столба.

В середине рабочей недели в Москве будет до +17 градусов. Температурный режим на неделе превысит норму. Также синоптики прогнозируют дожди. В среду будет до +16...+17 градусов. Уже в четверг, 11 апреля, в Москву придет холодный атмосферный фронт.

В четверг-пятницу температура понизится до климатической нормы, резких похолоданий не будет. По ночам в городе тоже будет тепло, в пределах 5 градусов.

"Утро": облачная погода ожидается в столице 9 апреля

общество погода

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