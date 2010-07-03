В середине недели в столицу придет 17-градусное тепло

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В середине рабочей недели в Москве будет до +17 градусов. Температурный режим на неделе превысит норму. Также синоптики прогнозируют дожди, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на центр погоды "Фобос".

8 апреля через столицу будет идти теплый атмосферный фронт, сменятся воздушные массы. Температура во вторник и в среду повысится. 9 апреля ожидается потепление до +13 градусов. В среду будет до +16...+17 градусов. Уже в четверг, 11 апреля, в Москву придет холодный атмосферный фронт.

В четверг-пятницу температура понизится до климатической нормы, резких похолоданий не будет. По ночам в городе тоже будет тепло, в пределах 5 градусов. В течение недели будут периодически идти дожди.

В понедельник, 8 апреля, в Москве ожидается сильный ветер и небольшие дожди. Из-за этого объявили повышенный уровень опасности. При этом, согласно прогнозам, погода должна быть умеренно теплой.

