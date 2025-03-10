Социолог Лопатина: россияне отдохнут два раза по четыре дня подряд в начале мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В 2025 году россиян ожидают сразу два длинных выходных по четыре дня подряд в первой половине мая, напомнила эксперт Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Марина Лопатина.

Их количество связано с переносом праздничных дней, которые выпали на выходные дни в предыдущие месяцы, пояснила эксперт. Например, выходной с субботы, 4 января, перенесли на пятницу, 2 мая, а выпавшее на воскресенье, 23 февраля, перенесли на четверг, 8 мая.

Таким образом, в результате всех изменений 1 мая, которое выпадает на четверг, становится официальным праздничным днем, 2 мая – выходным, перенесенным с другого праздника, а 3 и 4 мая – обычными выходными, подчеркнула Лопатина.

"Вторые майские – это 8 мая, перенесенный праздник, 9 мая – День Победы (государственный праздник) и 10–11 мая – суббота и воскресенье", – добавила специалист в беседе с РИА Новости.

В общем счете в мае россияне отдохнут 13 дней.

Согласно подписанному в начале года постановлению председателем кабмина Михаилом Мишустиным, выходные в связи с празднованием Дня России выпадут на период с 12 по 15 июня, а в День народного единства – с 2 по 4 ноября. Кроме того, россияне, как и в 2024 году, смогут отдохнуть 31 декабря.

Вместе с тем в Госдуме предложили сделать Пасху и День Святой Троицы выходными днями. Авторы инициативы напомнили, что оба этих праздника приходятся на воскресенье, в связи с чем и указали на необходимость сделать дополнительный выходной в понедельник.