Дорожный патруль ЦОДД помог вернуться домой потерявшемуся пенсионеру

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Дорожный патруль Центра организации дорожного движения (ЦОДД) помог вернуться домой потерявшемуся пенсионеру, страдающему расстройством памяти. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

Сообщается, что во время вечернего дежурства патрульные заметили пешехода на востоке МКАД. Пожилой мужчина не смог объяснить, как он попал на скоростную магистраль и не сразу вспомнил свой домашний адрес. Спустя некоторое время оказалось, что живет на улице Хабаровская и попросил помочь добраться до дома. Однако когда пенсионера привезли по адресу, он так и не смог вспомнить, куда идти.

Патрульные вызвали экстренные службы и оставались с мужчиной до их приезда. Отмечается также, что во время ожидания к дорожному патрулю подошел волонтер поискового отряда и сказал, что разыскивает 77-летнего человека, страдающего потерей памяти. По фотографии патрульные сразу узнали найденного на мужчину и передали его родственникам.

Ранее стало известно, что ЦОДД помог московским водителям более 41 тысяч раз в 2023 году. 30 экипажей ЦОДД работали ежедневно без перерывов и выходных.