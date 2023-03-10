Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Роспотребнадзор предупредил россиян о рисках заражения вирусом Зика при поездках за рубеж. Об этом сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора.

В ведомстве отметили, что в СМИ появились сообщения о завозных случаях лихорадки Зика (ЛЗ) на территории Европы. В связи с этим Роспотребнадзор просит российских туристов соблюдать необходимые меры предосторожности при посещении эндемичных регионов.

"В настоящее время наибольшее число случаев ЛЗ выявляется в странах панамериканского региона и на территории Индии", – отметили в сообщении.

В Роспотребнадзоре уточнили, что с начала 2023 года на территории 10 стран американского региона были зафиксированы случаи заболевания без смертельного исхода. Самое большое количество заболевших наблюдается в Бразилии, Боливии и Колумбии.

Основной способ профилактики инфекции Зика – это защита от укусов комаров. Туристам рекомендуется носить одежду, которая полностью закрывает тело, использовать репелленты, а также устанавливать противомоскитные сетки и экраны на окна.

Специалисты Роспотребнадзора постоянно отслеживают эпидситуацию по указанному вирусу в мире. На территории России последний раз вирус Зика фиксировался в 2017 году, в данный момент риски распространения этого заболевания на территории государства отсутствуют.

Ранее биологи из Иммунологического института Ла-Хойи обнаружили опасные мутации вируса Зика. В рамках исследования специалисты вводили зараженные вирусом клетки насекомых в организм подопытных мышей. После из организма животных извлекали вирионы и вводили их в клетки комаров.

В институте выяснили, что в геноме вируса Зика быстро образовывались мутации, а через 10 циклов были получены новые штаммы. После обнаружилась повышенная контагиозность для людей и животных. Кроме того, эти штаммы, по данным ученых, могут вызвать лихорадку, смерть и гибель плода в утробе беременных.

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