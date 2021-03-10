Еще 1 453 пациента вылечились от коронавируса в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Москве от коронавируса выздоровели еще 1 453 пациента. Всего в столице COVID-19 переболели 914 626 человек, сообщает Оперативный штаб.
За сутки в городе заболели 1 116 человек, госпитализированы 796. При этом умер за минувшие 24 часа 51 пациент с подтвержденным диагнозом "пневмония" и положительным результатом теста на коронавирус.
В России за последние сутки выявили 9 079 новых случаев коронавируса в 83 регионах, без клинических проявлений инфекция протекает у 973 человек.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что масочный режим в транспорте и запрет на проведение массовых мероприятий могут продолжить действовать в Москве после отмены большинства ограничений весной.
Собянин рассказал о возможном сохранении ряда ограничений после весны
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