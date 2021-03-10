Еще 1 453 пациента вылечились от коронавируса в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве от коронавируса выздоровели еще 1 453 пациента. Всего в столице COVID-19 переболели 914 626 человек, сообщает Оперативный штаб.

За сутки в городе заболели 1 116 человек, госпитализированы 796. При этом умер за минувшие 24 часа 51 пациент с подтвержденным диагнозом "пневмония" и положительным результатом теста на коронавирус.

В России за последние сутки выявили 9 079 новых случаев коронавируса в 83 регионах, без клинических проявлений инфекция протекает у 973 человек.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что масочный режим в транспорте и запрет на проведение массовых мероприятий могут продолжить действовать в Москве после отмены большинства ограничений весной.