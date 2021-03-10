В России выявили 9 079 новых случаев коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В России за последние сутки выявили 9 079 новых случаев коронавируса в 83 регионах. При этом без клинических проявлений инфекция протекает у 973 человек, передает Оперативный штаб.

На Москву пришлось 1 116 случаев, на Санкт-Петербург – 959, на Нижегородскую область – 378, на Московскую область – 291, на Ростовскую область – 258, на Воронежскую область – 254, на Самарскую область – 254, на Иркутскую область – 202, на Саратовскую область – 172, на Пермский край – 153.

Наименьшие темпы прироста зараженных зафиксированы в Ненецком и Чукотском автономных округах. Всего в России с инфекцией столкнулись 4 351 553 человека.

Умерли за последние сутки 466 человек с COVID-19, за все время пандемии – 90 275. Выздоровели за сутки 13 350 пациентов, за все время – 3 945 527.

Ранее исследователи из международного проекта COVID-19/POLLEN выяснили, что между уровнем заражения коронавирусом и концентрацией пыльцы растений в воздухе есть связь.

По версии специалистов, быстрому распространению коронавируса весной прошлого года в странах Северного полушария способствовало цветение растений. В этом году также есть риски весеннего всплеска заболеваемости по этой причине, заявили эксперты.

