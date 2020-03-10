Женщина с подозрением на коронавирус госпитализирована в ДНР

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Первый случай подозрения на коронавирус отмечен на территории ДНР. Там госпитализировали женщину, приехавшую из Китая, говорится на сайте министерства здравоохранения ДНР.

Отмечается, что женщину госпитализировали 9 марта.

"При прохождении санитарно-карантинного контроля в пункте пропуска "Новошахтинск" 9 марта у женщины была зафиксирована температура 37,2. С учетом эпидемиологического анализа данный случай был определен как подозрительный на коронавирус", – говорится в сообщении.

В Минздраве подчеркнули, что на утро 10 марта никаких симптомов, кроме температуры 37,2, не наблюдается.

Ранее стало известно, что врачи из Сингапура обнаружили новые симптомы заболевания, вызванного коронавирусом. У некоторых пациентов сначала была диагностирована лихорадка денге. Отмечается, что пациенты жаловались на повышенную температуру и зудящую сыпь, но отсутствовали симптомы, характерные для коронавируса.

Вспышку COVID-19 зафиксировали в конце декабря 2019 в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба. ВОЗ уже отправила медицинские защитные средства в 57 стран и планирует осуществить такие же поставки еще в 28 государств. 120 мировых стран получили необходимое лабораторное оборудование.

По последним данным, число зараженных вирусом в Китае достигло 80 754 человек, скончались 3136 людей, излечилось почти 60 тысяч заболевших. По информации ВОЗ, за пределами КНР скончались 686 человек.