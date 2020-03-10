Теплая погода и дождь ожидаются в Москве во вторник

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Небольшой дождь и до 9 градусов тепла ожидается в Москве и Подмосковье во вторник, 10 марта, передает портал "Метеоновости".

Погоду в столичном регионе будет определять теплый атмосферный фронт, связанный с волновым циклоном.

Максимальная температура – от 4 до 9 градусов. Будет дуть ветер переменных направлений скоростью 2-7 метров в секунду.

Атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 85 процентов.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец отметил, что к выходным температура вновь опустится до нулевых значений.

9 марта в столице был побит температурный рекорд. К 14:00 понедельника воздух прогрелся до плюс 11,3 градусов.