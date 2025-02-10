Психолог Аныкина: родителям не стоит переодеваться при детях с пяти лет

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К 5-8 годам у детей начинает развиваться чувство стыда. Для родителей это сигнал, что не стоит переодеваться при ребенке другого пола, сообщает Life.ru со ссылкой на детского психолога для родителей Александру Аныкину.

При этом, по словам эксперта, единого правила о том, до какого возраста можно переодеваться при детях, нет, поскольку отношение к телу индивидуально для каждой семьи и зависит от разных факторов, включая убеждения, установки и религиозные взгляды родителей.

"Меж тем уже лет с двух мы объясняем ребенку, какие правила существуют в обществе. Скажем, если дома можно бегать голышом, то когда приходят гости, мы надеваем трусики. Что на пляже люди не ходят обнаженные, что свои интимные места мы никому не показываем", – отметила психолог.

Эксперт добавила, что возрасте от 1,5 до 3–4 лет дети начинают активно интересоваться телом. В этот период они задают по данной теме вопросы, поэтому важно на них отвечать. Также родителям необходимо уважать границы несовершеннолетних.

"Таким образом мы и не демонизируем наготу, и учим ребенка своим и чужим границам, уважению к телу и правилам, существующим в обществе", – заключила специалист.

Ранее детский психолог Наталья Наумова призвала не пытаться смотивировать ребенка на подвиги, а разделить его чувства и оказать поддержку. По ее словам, родителям нельзя обесценивать детей, говоря фразы "скоро все будет хорошо" и "это обязательно пройдет". В стрессовой обстановке следует научить ребенка мыслить позитивно и следить за дыханием, отметила она.

