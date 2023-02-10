Москвичей предупредили о метели и гололедице

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В пятницу, 10 февраля, в столичном регионе ожидается облачная погода, снег и гололедица, местами пройдут метели. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха в Москве составит от 1 до 3 градусов мороза, по области – от 0 до 5 градусов мороза.

Скорость юго-западного ветра составит 6–11 метров в секунду, ожидаются также порывы до 15 метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметке 750 миллиметров ртутного столба.

В Москве вновь продлили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Предупреждение будет действовать до 22:00 пятницы, 10 февраля.

Центр погоды "Фобос" предупредил москвичей, что высота сугробов в Москве в начале следующей недели может достигнуть 38 сантиметров. В начале следующей недели, в ночь на понедельник, 13 февраля, температура воздуха в городе опустится до 10 градусов ниже нуля.



Москвичам пообещали метель в ближайшие дни

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!