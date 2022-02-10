В Москве за сутки госпитализировали 1 374 человека с COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

За последние сутки в Москве госпитализировали 1 374 человека с коронавирусом. Об этом сообщает Оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в столице.

Уточняется, что на ИВЛ находятся 629 пациентов. Всего за минувшие 24 часа выявили 22 747 новых случаев коронавирусной инфекции. Скончались от последствий коронавируса 84 пациента, выздоровели 24 364 человека.

Всего с начала пандемии столичные врачи вылечили от коронавируса 2 118 897 горожан.

Всего в России за этот же период госпитализировали 19 446 человек. Выявили 197 076 новых случаев инфекции. Из них большая часть пришлась на Москву, а также на Санкт-Петербург – 21 644 случая и Подмосковье – 7 611. Вылечились после коронавируса 106 092.

Ранее Сергей Собянин заявил, что число госпитализаций горожан с коронавирусом в Москве за прошлую неделю увеличилось на 15%, при этом доля пациентов с "Омикроном", наоборот, снизилась на 6%. Он также выразил надежду, что показатель госпитализаций снизится по итогам текущей недели.

