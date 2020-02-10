Синоптики рассказали о переменчивой погоде в Москве в ближайшие дни

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Метель, мокрый снег и гололедица ожидаются в Москве в ближайшие два дня, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что метель начнется уже в ближайшие часы. Порывы ветра усилятся до 15–18 метров в секунду.

После этого прогнозируются также налипание мокрого снега и усиление ветра до 20 метров в секунду. Непогода сохранится до второй половины дня вторника, 11 февраля. Снежный покров должен вырасти на 2–4 сантиметра, уточнил метеоролог.

Повышенный уровень погодной опасности из-за гололедицы продлен в столичном регионе до 03:00 среды, 12 февраля. Атмосферное давление во вторник будет ниже нормы на 10 единиц: оно достигнет 739 миллиметров ртутного столба.

На этой неделе температура окажется аномально высокой, днем воздух будет прогреваться до показателей в районе 0 градусов. Со вторника и до воскресенья погода будет оставаться однотипной: пасмурно и небольшие осадки в смешанной фазе.

Минувшая же ночь стала самой холодной в Москве с начала зимы. Термометры на метеостанции в районе ВДНХ опустились почти до минус 13,5 градуса.