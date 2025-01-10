The Economic Journal: высокий доход жен приводит к психическим проблемам у мужей

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Статус кормильца семьи у женщины приводит к повышенному риску проблем с психическим здоровьем у пары, но особенно у мужчин, пишет The Economic Journal, ссылаясь на исследование ученых из Даремского университета.

Аналитики утверждают, что, если люди в паре хотят сохранить счастливые отношения, лучше, чтобы мужчина зарабатывал больше.

К такому выводу ученые пришли после анализа доходов и психического здоровья пар. Выяснилось, что в современном мире растет доля пар, в которых жена зарабатывает больше мужа. Однако, подчеркивают исследователи, переход порога, при котором заработная плата женщины становится выше, чем у мужчины, увеличивает вероятность получения диагноза психического здоровья.

"При наиболее строгой спецификации вероятность увеличивается примерно на 8% для всей выборки и на 11% – для мужчин", – заключили ученые.

Об увеличении доли женщин на высокооплачиваемых должностях рассказывал ранее директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константин Ордов. По его словам, появление большего количества представительниц женского пола в составе совета директоров или управления компаний говорит о незаменимости женщин и росте их роли.

Кроме того, в Минтруде заявляли о гендерном равенстве на российском рынке труда. При этом если разница в зарплате мужчины и женщины обусловлена сложностью труда, то это не считается дискриминацией.

