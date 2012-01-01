Врач Романенко перечислила простые способы сохранить счастливые отношения

Совместное поедание десертов и объятия помогут сохранить гармоничные отношения. Какие еще методы помогут влюбленным парам, в программе "Доктор 24" рассказала врач-терапевт, кандидат медицинских наук Татьяна Романенко.
Объятия и сон
Чтобы сохранить чувства, очень важно обниматься: по словам Татьяны Романенко, ученые давно выяснили, что у пар с выраженным физическим контактом эмоциональная привязанность сильнее, поэтому они дольше живут вместе.
Обниматься важно при каждом удобном случае, ведь при этом усиливается синтез эндорфинов, серотонина, дофамина. Эти вещества вырабатываются в головном мозге и обеспечивают удовольствие.
Важно ложиться спать одновременно и не позже 23:00. Ученые установили, что пары, которые засыпают вместе, более гармоничны в отношениях. Это связано с усилением эмоционального контакта, улучшением состояния иммунной системы, повышением либидо. Кроме того, метод оградит от набора веса, ведь если ложиться спать раньше, не будет позднего ужина.
Масла и десерты
Также можно нюхать специальные масла. Например, пион можно рекомендовать как уникальное средство: он будет стабилизировать эмоциональный фон, а также повышать сексуальное влечение.
Еще одна полезная привычка – совместное поедание десертов. При этом количество веществ, которые вырабатываются в головном мозге и отвечают за удовольствие, станет больше. Кроме того, если есть десерт вдвоем, можно уберечь фигуру, ведь сократится число калорий.