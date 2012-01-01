Врач Романенко перечислила простые способы сохранить счастливые отношения

Совместное поедание десертов и объятия помогут сохранить гармоничные отношения. Какие еще методы помогут влюбленным парам, в программе "‎Доктор 24"‎ рассказала врач-терапевт, кандидат медицинских наук Татьяна Романенко.

Объятия и сон

Чтобы сохранить чувства, очень важно обниматься: по словам Татьяны Романенко, ученые давно выяснили, что у пар с выраженным физическим контактом эмоциональная привязанность сильнее, поэтому они дольше живут вместе.

Обниматься важно при каждом удобном случае, ведь при этом усиливается синтез эндорфинов, серотонина, дофамина. Эти вещества вырабатываются в головном мозге и обеспечивают удовольствие.





Татьяна Романенко врач-терапевт, кандидат медицинских наук В детстве, когда мы ударялись, мама прижимала, гладила, и боль проходила. Так вот, если у вас что-то заболело, нужно обниматься. Во время физического контакта усиливается выработка окситоцина, который обладает обезболивающим действием.

Важно ложиться спать одновременно и не позже 23:00. Ученые установили, что пары, которые засыпают вместе, более гармоничны в отношениях. Это связано с усилением эмоционального контакта, улучшением состояния иммунной системы, повышением либидо. Кроме того, метод оградит от набора веса, ведь если ложиться спать раньше, не будет позднего ужина.

Масла и десерты

Также можно нюхать специальные масла. Например, пион можно рекомендовать как уникальное средство: он будет стабилизировать эмоциональный фон, а также повышать сексуальное влечение.

Еще одна полезная привычка – совместное поедание десертов. При этом количество веществ, которые вырабатываются в головном мозге и отвечают за удовольствие, станет больше. Кроме того, если есть десерт вдвоем, можно уберечь фигуру, ведь сократится число калорий.