Экономист поддержал предложение снизить НДФЛ для малоимущих россиян

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Кандидат экономических наук Михаил Беляев поддержал предложение депутата Госдумы Ярослава Нилова снизить НДФЛ для малоимущих россиян. Своим мнением он поделился в беседе с RT.

"Этот вопрос давно обсуждается, он давно назрел. Он не только возможен, но и необходим. В таком мягком варианте, без следов популизма, а экономически обоснованный", – сказал экономист.

По его словам, сегодня уже существуют технологии, позволяющие эту задумку реализовать, в частности, искусственный интеллект, элементы цифровой экономики. Подобная прогрессивная шкала налогообложения уже создана в Индии и Китае, добавил он.

Сложности, считает Беляев, могут возникнуть с тем, чтобы убедить "верхние слои" населения в целесообразности таких изменений. Это возможно, если получится избежать резких изменений в доходах той или иной социальной группы, заключил он.

Ранее председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил снизить НДФЛ для малоимущих граждан. Депутат полагает, что в случаях, когда человек зарабатывает меньше 25 тысяч рублей, подоходный налог может быть установлен и вовсе на уровне 0%.

