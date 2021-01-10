Очередь семей на улучшение жилищных условий в Москве уменьшилась втрое за 10 лет

Количество семей, претендующих на улучшение жилищных условий в Москве, к концу 2020 года сократилось до 50 тысяч. Об этом сообщила пресс-служба департамента городского имущества столицы.

"За последние 10 лет очередь на улучшение жилищных условий москвичей сократилась почти в три раза. В начале 2010 года на жилищном учете стояли 136,7 тысячи семей, а к декабрю 2020 года список уменьшился почти втрое и составил 50 247 семей. По состоянию на декабрь он сократился почти на 5 тысяч", – сказано в сообщении.

Уточняется, что очередь сокращается благодаря ресурсам жилищного фонда города, а также за счет бюджетных выплат на приобретение жилья.

Ранее сообщалось, что сохранение комфортных условий для жизни москвичей остается стратегической задачей столичных властей. Приоритетными направлениями, как и раньше, остаются соцподдержка жителей столицы, развитие образования и здравоохранения.