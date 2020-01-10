Цукерберг поделился ожиданиями от следующего десятилетия

Фото: ТАСС/АР/Mark Lennihan

Глава Facebook Марк Цукерберг сделал прогноз на ближайшее десятилетие. Об этом информирует ТАСС.

"Я решил подумать о том, как изменятся мир и моя жизнь к 2030 году, и сосредоточиться на этих вещах", – сообщил он в соцсети.

Так, по его мнению, к 2030 году произойдет смена поколений и миллениалы станут управленцами в большинстве организаций. В частности, Chan Zuckerberg Initiative в течение следующих десяти лет сосредоточится на помощи молодым предпринимателям, ученым и лидерам.

Кроме того, Цукерберг заявил о создании в ближайшие 10 лет новой частной социальной платформы.

"Интернет дал нам суперсилу – возможность общаться с кем угодно и где угодно. Это невероятно расширяет наши границы. Теперь мы являемся частью сообщества с миллиардами людей", – отметил глава Facebook.

Помимо этого, он спрогнозировал разработку смартфона с дополненной реальностью, а также появление у малого бизнеса возможностей крупных компаний, таких как, например, доступ к различным технологиям.

Ранее Всемирный банк спрогнозировал состояние мировой экономики на ближайшие годы. Отмечалось, что в России после 2022 года экономический рост будет простимулирован за счет национальных проектов, которые предусматривают инвестиции в инфраструктуру.