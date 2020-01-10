Похолодание ожидается в столице в выходные

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столице в предстоящие выходные ожидается снегопад и похолодание до минус шести градусов, сообщил и. о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он отметил, что в субботу выпадет небольшой снег, а в ночь на воскресенье похолодает.

"Все-таки какое-то подобие зимы будет. Температура в эту ночь понизится до минус четырех – шести, по области – до минус девяти градусов", – приводит слова Вильфанда ТАСС.

По его словам, температура воздуха все равно будет превышать норму для этого времени.

Согласно данным Гидрометцентра, в столице 11 января днем прогнозируется от нуля до минус двух градусов, а 12 января – от нуля до плюс двух градусов.

Ранее специалисты дали прогноз погоды на Крещение в столичном регионе. Уточнялось, что в нынешнем году низких температур на праздник не ожидается. Кроме того, в Москве продлили повышенный уровень погодной опасности. Предупреждение будет действовать до субботы, 11 января.

Руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин объяснил причину аномально теплой погоды, которая установилась на большей части территории России. По словам специалиста, нынешний зимой над Западной и Восточной Сибирью, Красноярским краем и Якутией не сформировалась зона высокого давления, или "сибирский максимум". Эта зона охлаждает воздух, а затем этот холод распространяется на Урал и в Центральную Россию.