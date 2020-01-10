Роспотребнадзор посоветовал снимать очки во время разговора по мобильнику

10:08
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Специалисты Роспотребнадзора дали рекомендации по безопасному использованию мобильных телефонов. Разговаривать по мобильному не стоит больше двух минут, а пауза между звонками должна быть минимум 15 минут, говорится на сайте Роспотребнадзора.
"Гораздо безопаснее писать сообщения, чем держать трубку возле уха", – говорится в сообщении, передает RT.
Рекомендуется подносить телефон к уху при звонке только после ответа собеседника, держать мобильный при разговоре за нижнюю его часть или вертикально на некотором расстоянии от уха для снижения мощности воздействия излучения на мозг.
"Носить мобильный телефон лучше в сумке, не стоит держать длительное время сотовый телефон на груди, поясе или в нагрудном кармане", – сообщили в Роспотребнадзоре.
Кроме того, во время разговора рекомендуется снимать очки с металлической оправой, так как они могут привести к увеличению интенсивности электромагнитного поля, воздействующего на пользователя.
Как отмечают специалисты, частое использование мобильных небезопасно для детей.
Ранее эксперты рассказали об опасности, которую таит в себе зарядка телефонов в общественных местах. Россиян предупредили, что пользование общими зарядными станциями может обернуться доступом злоумышленников к личным данным. Кроме того, они могут занести на смартфоны вирусы.
Оказалось, что стандартные USB-кабели обладают четырьмя проводами, два из которых предназначены для передачи данных. При зарядке телефона они использоваться не должны, однако мошенники намеренно встраивают специальные устройства в кабель, чтобы иметь доступ к хранящимся в гаджетах данным.
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