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Москва 24

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Общество

07:10

Стала известна погода на 10 января в Москве

общество погода

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Облачная погода без осадков прогнозируется в столичном регионе в пятницу, 10 января. Об этом информирует сайт "Метеоновости".

Специалисты отмечают, что предстоящим днем регион будет располагаться во власти гребня антициклона.

"Максимальная температура воздуха в Москве от минус 1 до плюс 1 градуса, по области – от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла", – говорится в сообщении.

Ожидается, что будет дуть западный ветер порывами от 3 до 8 метров в секунду. Атмосферное давление днем зафиксируется на отметке в 748 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит порядка 80%.

Ранее синоптики дали прогноз погоды на Крещение в столичном регионе. Уточнялось, что в нынешнем году низких температур на праздник не ожидается.

Кроме того, в столице продлили повышенный уровень погодной опасности. Новое предупреждение будет действовать до субботы, 11 января.

Повышенный уровень погодной опасности продлен до субботы

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